Antalya'da Pompalı Tüfekle Nişanlısını Öldüren Genç İntihar Etti
Antalya'da bir genç, araç içinde tartıştığı nişanlısını kaçmaya çalışırken pompalı tüfekle vurdu. Genç daha sonra aynı tüfekle intihar etti.
Antalya'da bir kişi araç içinde başlayan tartışmanın ardından kaçmaya çalışan nişanlısını pompalı tüfekle öldürdükten sonra aynı tüfekle intihar etti.
ARAÇ İÇİNDE NİŞANLISIYLA TARTIŞMAYA BAŞLADI
Edinilen bilgiye göre olay, Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi'nde bulunan Şehitler Parkı'nda, saat 08.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi kiralık bir otomobil içinde nişanlısı olduğu belirtilen Sinem Y. ile tartışmaya başladı.
ARAÇTAN İNİP KAÇAN NİŞANLISINI POMPALI TÜFEKLE VURDU
Tartışmanın ardından araçtan inip kaçmaya başlayan Sinem Y.'nin arkasından pompalı tüfekle koşan genç ateş açtı. Açılan ateş sonucu Sinem Y. yere yığılırken, ismi öğrenilemeyen genç bu kez pompalı tüfekle intihar etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Sinem Y. ve gencin öldüğünü belirledi.
Olayla ilgili incelemeler sürüyor.
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Bunuda mı suriyeliler yaptı.?. Her fırsatta Suriyelilere saldıranlar hadi konuşun..Cevap Yaz Yayından Kaldır
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YA NE HALE GELDİK DEĞİLMİ SEN UFAK SEYLERE YAPTIRIM YAP AMAN TRAFİK CEZASI AMAN SURAYA BİR FAR FAZLA TAKMISSIN MODİFİYE CEZASI AMA BÜYÜK RESMİ KAÇIR İNSANLAR BİRBİRLERİNE KIZDIKLARI İÇİN BİRBİRLERİNİ CANİCE KATLETSİNLER YAZIK BE YAZIKCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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