Antalya'da pompalı tüfekle işlenen cinayete ilişkin yakalanan 7 zanlıdan biri tutuklandı
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Antalya'da pompalı tüfekle işlenen cinayete ilişkin yakalanan 7 zanlıdan biri tutuklandı

23.02.2021 15:15 | Son Güncelleme: 23.02.2021 15:18
Antalya'da pompalı tüfekle işlenen cinayete ilişkin yakalanan 7 zanlıdan biri tutuklandı

Antalya'nın Serik ilçesinde bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden biri tutuklandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden biri tutuklandı.

Arkadaş grubu arasında çıkan kavgada Hasan Hüseyin Yılmaz'ın (25) pompalı tüfekle öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 2 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 7'ye yükseldi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 zanlıdan biri tutuklandı, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kürüş Mahallesi Akyokuş Mezarlığı mevkisinde 21 Şubat'ta arkadaş grubu arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüşmüş, pompalı tüfekle vurulan Hasan Hüseyin Yılmaz hayatını kaybetmişti. Kavgaya karıştıkları belirlenen 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

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