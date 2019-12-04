Antalya'da pompalı cinayet şüphelisi tutuklandı

04.12.2019 20:21 | Son Güncelleme: 04.12.2019 20:27

Antalya'nın Manavgat ilçesinde aracının içinde pompalı silahla öldürülen Deniz Baş'ın katil zanlısı çıkartıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aynı olayda cinayeti üstlenen ve gözaltına alınan Deniz Baş'ın eşi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Olay, dün öğle saatlerinde Manavgat ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Uzun süredir eşinden ayrı yaşayan Deniz Baş, 07 ACB 271 plakalı otomobille eşinin de yaşadığı kayınpederinin evinin önüne geldiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Pompalı tüfekle defalarca ateş edilen Deniz Baş'ın aracı yol üzerinde bulunan bir bahçe duvarına çarparak durdu. Olayın ardından çok sayıda polis ekibi, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi kurtarma ekibi ve 112 Sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralandığı belirlenen Deniz Baş, sağlık ekibi tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Baş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.



Olayın ardından cinayeti kendisinin işlediğini söyleyen Deniz Baş'ın ayrı yaşadığı eşi M.B., polise teslim olurken, olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatıldı. Deniz Baş'ın kullandığı araç, Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Manavgat Emniyet Müdürlüğü bahçesine kaldırıldı.



Güvenlik kameralarıyla gerçek katil zanlısı tespit edildi



Olayı derinlemesine inceleyen ve çevredeki güvenlik kameralarını mercek altına alan Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, olayı üstelenen eşinin aksine, cinayetin bir erkek tarafından işlendiğini belirledi. Cinayeti M.B.'nin akrabası olduğu iddia edilen Doğukan A.'nın işlediğini belirleyen ekipler cinayet şüphelisini olaydan kısa bir süre sonra yakalayarak gözaltına aldı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, evin gönüne aracıyla gelen Deniz Baş'ın önce evin önünde bekleyen eşiyle bir şeyler konuştuğu, ardından biranda ortaya çıkan ve elinde pompalı tüfek bulunan bir kişinin, aracı adeta yaylım ateşine tuttuğu, kontrolden çıkan aracın duvara çarptığı ve ateş eden kişinin ortadan kaybolduğu görüldü. Olayın ardından kısa süreli bir koşuşturmanın yaşandığı görülen görüntülerde M.B.'nin zanlıdan aldığı tüfekle aracın etrafında bekleyip telefonla yaptığı konuşmalar da kayda girdi.



"Hem bizim evimizi hem akrabamızın evini kurşunladı, başka çaremiz kalmadı"



Katil zanlısı Doğukan A., Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğindeki işlemlerin ardından Manavgat Adliyesine çıkarıldı. Doğukan A. ifadesinde Deniz Baş'ın eşi M.B.'ye sürekli şiddet uyguladığını, bundan dolayı da bir süredir M.B.'nin evini terk edip ailesiyle birlikte yaşadığını, Deniz Baş'ın M.B.'nin taşındığı ailesini ve akrabalarını da rahatsız ettiğini söyledi. Zanlının, Deniz Baş'ın yakın zamanda hem babasının hem de amcasının evini kurşunladığını, olay sabahı yaşanan tartışma ve yeniden evin önüne kadar gelmesinin ardından olayın meydana geldiğini başka çaresinin kalmadığını söylediği öğrenildi.



Doğukan A. (19) ve Deniz Baş'ın eşi M.B. emniyetteki işlemlerinin ardından Manavgat Adliyesine sevk edildi. Doğukan A., tutuklanarak cezaevine gönderilirken M.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA