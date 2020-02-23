Antalya'da polisten kaçan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı
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Antalya'da polisten kaçan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

Antalya'da polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı.

23.02.2020 14:36 | Son Güncelleme: 23.02.2020 15:10
Antalya'da polisten kaçan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

'da polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı.

ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan henüz ismi öğrenilemeyen sürücü, 07 AGR 324 plakalı otomobiliyle kaçmaya başladı. Ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalışan şüpheli, yaşanan kovalamaca sırasında Liman Mahallesi 25 Sokak'ta polis aracına çarparak durdu.

Çarpmanın etkisiyle hafif şekilde yaralanan bir polis memuru, arkadaşları tarafından hastaneye götürüldü.

Üzerinde yapılan aramada sahte nüfus cüzdanı bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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