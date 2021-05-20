Antalya'da polisten kaçan şüphelinin ateş etmesi sonucu yoldan geçen kişi yaralandı
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Antalya'da polisten kaçan şüphelinin ateş etmesi sonucu yoldan geçen kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin - Haberler | Güncel

Antalya'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan şüphelinin ateş etmesi sonucu yoldan geçen bir kişi yaralandı.

Antalya'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan şüphelinin ateş etmesi sonucu yoldan geçen bir kişi yaralandı.

Kepez ilçesi Göksu Mahallesi'ndeki bir çocuk parkında hırsızlık olayına karışan şüphelilerin bulunduğu ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Polis ekiplerinin parka geldiğini görerek kaçmaya çalışan şüphelilerden biri ateş açtı. Bu sırada parkta yürüyen İsmail Gürcü (55), ayağına isabet eden kurşun nedeniyle yaralandı.

Yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerince Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerine sevk edilen çok sayıda polis ekibi kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı, özel harekat ekipleri mahallede güvenlik önlemi aldı.

Polis ekipleri, kaçan şüphelilerden birisini aynı mahallede diğerini ise Yeşildere Mahallesi'nde gözaltına aldı. Şüphelilerin gün içinde Yeşildere Mahallesi'nde bıçakla gasp olayına da karıştıkları tespit edildi.

Görgü tanığı Mutlu Tok, gazetecilere, şüphelilerin polisi karşılarında görünce kaçmaya başladığını ve tabanca ile ateş ettiğini söyledi.

Bu sırada yaralanan mahalle sakinlerinden Gürcü'ye ilk müdahaleyi kendilerinin yaptığını belirten Tok, Gürcü'nün torununa aldığı hediyeyi götürdüğü sırada yaralanmasının kendilerini daha fazla üzdüğünü dile getirdi.

Antalya'da polisten kaçan şüphelinin ateş etmesi sonucu yoldan geçen kişi yaralandı
Antalya'da polisten kaçan şüphelinin ateş etmesi sonucu yoldan geçen kişi yaralandı
Antalya'da polisten kaçan şüphelinin ateş etmesi sonucu yoldan geçen kişi yaralandı
Antalya'da polisten kaçan şüphelinin ateş etmesi sonucu yoldan geçen kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

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