Antalya'da polisten Azerbaycan'a klipli destek
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Antalya'da polisten Azerbaycan'a klipli destek

16.10.2020 14:47 | Son Güncelleme: 16.10.2020 14:50
Antalya'da polisten Azerbaycan'a klipli destek

Antalya Emniyet Müdürlüğü, hazırladığı kliple Azerbaycan'a destek mesajı verdi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü, hazırladığı kliple Azerbaycan'a destek mesajı verdi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Bu kapsamda polis hava, kara ve deniz görüntülerinin de yer aldığı anlamlı bir klip yayınladı. Kentin farklı noktalarından güzelliklerin yer aldığı Türk bayraklı görüntüler drone ile de desteklendi. 'Çırpınırdı Karadeniz' türküsü eşliğinde seslendirmelere de yer verilen görüntüler, son olarak Saat Kulesi'ne asılan dev Türk ve Azerbaycan bayrağının görselleriyle son buldu. 2 dakika 20 saniyelik klip, 'TürkiyeAzerbaycan" hashtagı ile müdürlüğün sosyal medya hesaplarından paylaşıldı ve büyük beğeni topladı. - ANTALYA

Antalya'da polisten Azerbaycan'a klipli destek
Antalya'da polisten Azerbaycan'a klipli destek
Antalya'da polisten Azerbaycan'a klipli destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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