Antalya'da polisin uyarısına rağmen parkta oturan gençlere para cezası

Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında polisin uyarılarına rağmen parkta oturmaya devam eden 3 kişiye 9 bin 546 lira ceza kesildi.