Antalya'da polisin "dur" ihtarına uymayan iki şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı
Antalya'da polisin "dur" ihtarına uymayarak otomobille kaçmaya çalışan 3 kişiden ikisi, polisle kovalamaca sonucu yakalandı.
Antalya'da polisin "dur" ihtarına uymayarak otomobille kaçmaya çalışan 3 kişiden ikisi, polisle kovalamaca sonucu yakalandı.
Serik ilçesi Dikmen Kavşağı'nda, sahte plakalı çalıntı aracın sürücüsü polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.
Cumalı Mahallesi'nde aracı terk eden 3 şüpheliden ikisi kovalamaca sonucu yakalandı.
Ekiplerin araçta yaptığı aramada, bir pompalı tüfek ve başka bir araca ait olduğu tespit edilen plaka ele geçirildi.
Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer