Antalya'da polisin "dur" ihtarına uymayan iki şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı
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Antalya'da polisin "dur" ihtarına uymayan iki şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

Antalya'da polisin 'dur' ihtarına uymayan iki şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı
Anadolu Ajansı / Servet Tümer - Haberler | Güncel

Antalya'da polisin "dur" ihtarına uymayarak otomobille kaçmaya çalışan 3 kişiden ikisi, polisle kovalamaca sonucu yakalandı.

Antalya'da polisin "dur" ihtarına uymayarak otomobille kaçmaya çalışan 3 kişiden ikisi, polisle kovalamaca sonucu yakalandı.

Serik ilçesi Dikmen Kavşağı'nda, sahte plakalı çalıntı aracın sürücüsü polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Cumalı Mahallesi'nde aracı terk eden 3 şüpheliden ikisi kovalamaca sonucu yakalandı.

Ekiplerin araçta yaptığı aramada, bir pompalı tüfek ve başka bir araca ait olduğu tespit edilen plaka ele geçirildi.

Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

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