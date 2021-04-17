Antalya'da polisin "dur" ihtarına uymayan 2 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Antalya'da polisin "dur" ihtarına uymayan 2 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

Antalya'da polisin 'dur' ihtarına uymayan 2 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı
Anadolu Ajansı / Gülsem Adam - Haberler | Güncel

Antalya'da polisin "dur" ihtarına uymayarak otomobille kaçmaya çalışan 4 kişiden 2'si polisin kovalamacası sonucu yakalandı.

Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Lastik etiketlerine düzenleme geldi
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Lastik etiketlerine düzenleme geldi

Antalya'da polisin "dur" ihtarına uymayarak otomobille kaçmaya çalışan 4 kişiden 2'si polisin kovalamacası sonucu yakalandı.

Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi'nde polisler, durumundan şüphelendikleri 07 APC 064 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan şüphelilerin bulunduğu otomobil ile ekipler arasında kovalamaca yaşandı. Aracı ara sokağa bırakan 4 şüpheli daha yaya olarak kaçmaya devam etti.

Ekiplerin bölgede yaptığı çalışmada şüphelilerden A.A. ve M.A, Gazi Bulvarı yan yolda yakalandı.

Polis ekipleri aracın bırakıldığı yere götürdükleri şüpheliler ve yakınları arasında tartışma yaşandı.

Şüphelilere, "dur ihtarına uymama, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etme, ehliyetsiz araç kullanma, tehlikeli araç kullanma ve kırmızı ışık ihlali" suçlarından ceza kesildi.

Ekipler, kaçan 2 şüphenin bulunması için de çalışma başlattı.

Bu arada polise bilgilerine vermek isteyen şüphelilerden M.A, "Ceza yazmayın ağabey, ben ödeyemem benim durumum yok" diye yazılan cezaya itiraz etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Mario Draghi Antony Blinken Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Burak Sergen Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses
Spor Diego Fatih Terim Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Antalya'da polisin "dur" ihtarına uymayan 2 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.4.2021 22:45:56. #1.15#

title