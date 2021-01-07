Antalya'da polis, zabıta ve maliyeden ortak operasyon (2)
07.01.2021 19:53 | Son Güncelleme: 07.01.2021 19:57
962 BİN TL PARA CEZASIAntalya'da polis, zabıta ve maliye ekiplerinin, Yeşildere ve Gebizli mahallelerindeki hurdacılara yönelik ortak operasyonu sonunda, ruhsatsız faaliyet gösterdiği belirlenen 3 hurdacının kapatıldığı, toplamda ise 962 bin 637 lira ceza uygulandığı açıklandı.
962 BİN TL PARA CEZASI
Antalya'da polis, zabıta ve maliye ekiplerinin, Yeşildere ve Gebizli mahallelerindeki hurdacılara yönelik ortak operasyonu sonunda, ruhsatsız faaliyet gösterdiği belirlenen 3 hurdacının kapatıldığı, toplamda ise 962 bin 637 lira ceza uygulandığı açıklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem AKALAN