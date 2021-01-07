Antalya'da polis, zabıta ve maliyeden ortak operasyon (2)

962 BİN TL PARA CEZASIAntalya'da polis, zabıta ve maliye ekiplerinin, Yeşildere ve Gebizli mahallelerindeki hurdacılara yönelik ortak operasyonu sonunda, ruhsatsız faaliyet gösterdiği belirlenen 3 hurdacının kapatıldığı, toplamda ise 962 bin 637 lira ceza uygulandığı açıklandı.