Antalya'da polis, yaralanan köpek için trafiği durdurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Antalya'da polis, yaralanan köpek için trafiği durdurdu

09.01.2021 20:15 | Son Güncelleme: 09.01.2021 20:15
Antalya'da polis, yaralanan köpek için trafiği durdurdu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde polis ekipleri, kamyonun çarpması sonucu yaralanan köpeği kurtardı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde polis ekipleri, kamyonun çarpması sonucu yaralanan köpeği kurtardı.

Manavgat Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, D-400 kara yolunda bir kamyonun köpeğe çarptığını fark etti.

Yaralanan köpeğin ezilmemesi için trafiği durduran ekipler, hayvanı güvenli şekilde yolun kenarına aldı.

Yolu tekrar ulaşıma açan polis ekipleri, yaralı köpeği hayvan barınağından gelen yetkililere teslim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Edi Rama Yaşar Güler Fikri Sağlar Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Serdar Ortaç Acun Ilıcalı Murat Dalkılıç Kate Middleton
Spor Metin Oktay Ömer Bayram Samet Aybaba İsmail Kartal Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Türk Kaza Kocaeli Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Antalya'da polis, yaralanan köpek için trafiği durdurdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.1.2021 20:18:24. #1.15#
title