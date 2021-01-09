Antalya'da polis, yaralanan köpek için trafiği durdurdu
09.01.2021 20:15 | Son Güncelleme: 09.01.2021 20:15
Antalya'nın Manavgat ilçesinde polis ekipleri, kamyonun çarpması sonucu yaralanan köpeği kurtardı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde polis ekipleri, kamyonun çarpması sonucu yaralanan köpeği kurtardı.
Manavgat Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, D-400 kara yolunda bir kamyonun köpeğe çarptığını fark etti.
Yaralanan köpeğin ezilmemesi için trafiği durduran ekipler, hayvanı güvenli şekilde yolun kenarına aldı.
Yolu tekrar ulaşıma açan polis ekipleri, yaralı köpeği hayvan barınağından gelen yetkililere teslim etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız