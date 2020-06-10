Antalya'da polis timi 'Martılar' göreve başladı
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Antalya'da polis timi 'Martılar' göreve başladı

ANTALYA'da, Konyaaltı ve Lara sahillerinde yaz sezonu boyunca güvenliğin sağlanması için oluşturulan bisikletli polis timi 'Martılar' göreve başladı.

10.06.2020 14:43 | Son Güncelleme: 10.06.2020 15:01

Antalya'da polis timi 'Martılar' göreve başladı

*- ANTALYA'da, Konyaaltı ve Lara sahillerinde yaz sezonu boyunca güvenliğin sağlanması için oluşturulan bisikletli polis timi 'Martılar' göreve başladı. İlk devriye görevlerini yerine getiren bisikletli polis timleri, kasklarını ve maskelerini takmayı ihmal etmedi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri bünyesinde kurulan bisikletli polis timi 'Martılar', Konyaaltı ve Lara sahillerinde göreve başladı. Koronavirüs sürecinde yeni normal hayatın başlamasıyla vatandaşlara açılan sahillerde görev yapması planlanan martı timleri, sahilde can ve mal güvenliğini sağlayacak. Martılar, 09.00 ile 21.00 saatleri arasında halkın yoğun olduğu alanlarda görev yapacak.

Sabah erken saatlerde göreve başlayan tim, denize girmek için sahile gelenlerin dikkatini çekti. 'Martılar' gün içerisinde motorlu araçların giremediği yerlerde önleyici güvenlik hizmetinin yanı sıra, olası suçla mücadele edecek. Bisikletli tim, 6 kilometrelik Konyaaltı sahilinin yanı sıra Atatürk Parkı, Cam Piramit, Kaleiçi ve Karaalioğlu Parkı'nda da görev alacak.

Antalya'da polis timi 'Martılar' göreve başladı

Kaynak: DHA

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