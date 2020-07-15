Antalya'da polis ekipleri, şehitler anısına konvoy düzenledi
Antalya'da polis ekipleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında konvoy düzenledi.
15.07.2020 20:33 | Son Güncelleme: 15.07.2020 20:52
Antalya'da polis ekipleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında konvoy düzenledi.
İl Emniyet Müdürlüğü binası önünden başlayan konvoya 13'ü motosiklet olmak üzere toplamda 25 ekip aracı katıldı.
Türk bayraklarıyla donatılan ekip araçları, Konyaaltı Caddesi boyunca konvoy oluşturdu.
Vatandaşlar, ellerindeki bayrakları sallayarak destek verdi.
Kaynak: AA