Antalya'da polis aracı otomobil ile çarpıştı: 2 polis yaralı

Antalya'da bir otomobil ile polis aracının çarpışması sonucu 2 polis yaralandı.

Kepez ilçesi Güneş Mahallesi Mehmet Atay Caddesi'ndeki kavşakta, bir ihbarla ilgili bölgeye seyir halinde bulunan 07 A 7476 plakalı polis aracıyla Mazlum Karaer yönetimindeki 07 MOK 08 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yan yatan polis aracındaki 2 polis yaralandı. Yaralı polisler Vakıf Yaşam ve Kepez Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Mazlum Karaer gözaltına alındı.

Araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.

Kaynak: AA