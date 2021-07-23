Son dakika haber... Antalya'da plastik fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı
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Son dakika haber... Antalya'da plastik fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Antalya'da plastik fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı Kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları devam ediyor ANTALYA Organize Sanayi Bölgesi 1. kısımda bulunan plastik fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Antalya'da plastik fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı

Kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları devam ediyor

ANTALYA - ANTALYA Organize Sanayi Bölgesi 1. kısımda bulunan plastik fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı. Çok sayıda ekibin fabrika içerisinde soğutma çalışması devam ediyor.

Antalya OSB 1. kısımda bulunan plastik fabrikasında, saat 22.45 sıralarında yangın çıktı. Çıkış nedeni hakkında henüz net bilgiye ulaşılamayan yangına, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve OSB itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye, yangının çevre fabrikalara da sıçramasını önlemek için yoğun çaba harcadı. Fabrikada çalışan bulunmadığı için ölen, yaralanan ya da dumandan etkilenen kimse olmadığı öğrenildi. Yangın yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Çok sayıda ekibin fabrika içerisindeki soğutma çalışması devam ediyor. Yangının çıkış nedeni itfaiye ekiplerinin hazırladığı rapor sonrası netlik kazanacak.

Son dakika haber... Antalya'da plastik fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı
Son dakika haber... Antalya'da plastik fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı
Son dakika haber... Antalya'da plastik fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı
Son dakika haber... Antalya'da plastik fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı
Son dakika haber... Antalya'da plastik fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı
Son dakika haber... Antalya'da plastik fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı
Son dakika haber... Antalya'da plastik fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ertuğrul Gün

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