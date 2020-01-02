Antalya'da PKK/KCK davasında 5 sanığa hapis cezası verildi

02.01.2020 17:40 | Son Güncelleme: 02.01.2020 17:40

Antalya'da silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi oldukları gerekçesiyle yargılanan 5 sanık, 3 yıl 1 ay 15 gün ila 49 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.

8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Feyaz Tahsuk, Selim Keği, Şefik Düzen ile avukatları katıldı. Tutuksuz sanıklar Kahraman Selçuk ve Renas Selçuk ise Tarsus 1. Ağır Ceza Mahkemesinden bağlandıkları Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmada hazır edildi.

Mahkeme heyeti, sanık Tahsuk'a "silahlı terör örgütüne üye olmak", "tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurmak", "resmi belgede sahtecilik" ve "silahlı terör örgütü adına kanuna muhalefet" suçlarından 49 yıl hapis cezası verdi.

Sanıklardan Keği "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 21 yıl, Düzen ise "silahlı terör örgütüne üye olmak"tan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

"Silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan Kahraman Selçuk'a 4 yıl 2 ay, Renas Selçuk'a ise 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilmesine hükmedildi.

Kaynak: AA