Antalya'da piyasaya sahte para sürmeye çalıştığı öne sürülen 5 kişiden biri tutuklandı
16.02.2021 16:51 | Son Güncelleme: 16.02.2021 16:55
Antalya'nın Manavgat ilçesinde piyasaya sahte para sürmeye çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan biri tutuklandı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde piyasaya sahte para sürmeye çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan biri tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sahte 50 dolarla alışveriş yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Eşkali belirlenen 5 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan biri çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş