Antalya'da piyasaya sahte para sürmeye çalıştığı öne sürülen 5 kişiden biri tutuklandı
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Antalya'da piyasaya sahte para sürmeye çalıştığı öne sürülen 5 kişiden biri tutuklandı

16.02.2021 16:51 | Son Güncelleme: 16.02.2021 16:55
Antalya'da piyasaya sahte para sürmeye çalıştığı öne sürülen 5 kişiden biri tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde piyasaya sahte para sürmeye çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan biri tutuklandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde piyasaya sahte para sürmeye çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan biri tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sahte 50 dolarla alışveriş yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Eşkali belirlenen 5 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan biri çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

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