Antalya'da 7 bin 482 adet kaçak ilaç ele geçirildi
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Antalya'da 7 bin 482 adet kaçak ilaç ele geçirildi

Antalya'da 7 bin 482 adet kaçak ilaç ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin - Haberler | Güncel

Antalya'da düzenlenen operasyonda 7 bin 482 adet kaçak ilaç ele geçirildi.

Antalya'da düzenlenen operasyonda 7 bin 482 adet kaçak ilaç ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi'ndeki bir depoda kaçak ilaç bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Adrese düzenlenen operasyonda 7 bin 482 adet kaçak ilaç ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.B. ve N.E. ifadelerinin ardından cumhuriyet savcılığının talimatıyla serbest bırakıldı.

Antalya'da 7 bin 482 adet kaçak ilaç ele geçirildi
Antalya'da 7 bin 482 adet kaçak ilaç ele geçirildi
Antalya'da 7 bin 482 adet kaçak ilaç ele geçirildi
Antalya'da 7 bin 482 adet kaçak ilaç ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

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Antalya'da 7 bin 482 adet kaçak ilaç ele geçirildi - Haberler
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