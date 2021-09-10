Antalya'da 7 bin 482 adet kaçak ilaç ele geçirildi
Antalya'da düzenlenen operasyonda 7 bin 482 adet kaçak ilaç ele geçirildi.
Antalya'da düzenlenen operasyonda 7 bin 482 adet kaçak ilaç ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi'ndeki bir depoda kaçak ilaç bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Adrese düzenlenen operasyonda 7 bin 482 adet kaçak ilaç ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.B. ve N.E. ifadelerinin ardından cumhuriyet savcılığının talimatıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin