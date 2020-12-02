Antalya'da piknik yapmak yasaklandı
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Antalya'da piknik yapmak yasaklandı

02.12.2020 09:53 | Son Güncelleme: 02.12.2020 10:06
Antalya'da piknik yapmak yasaklandı

Antalya İl Hıfzıssıhha kurulu, sahil bantları, park, mesire, ören yerleri vb. piknik alanlarında piknik yapılmasını, Covid-19 salgınının yayılmasını arttırdığı gerekçesiyle yasakladı.

Antalya İl Hıfzıssıhha kurulu, sahil bantları, park, mesire, ören yerleri vb. piknik alanlarında piknik yapılmasını, Covid-19 salgınının yayılmasını arttırdığı gerekçesiyle yasakladı.

İl Hıfzıssıhha kurulu, korona virüsle mücadele kapsamında yeni kararlar almak için toplandı. Karar kapsamında, Antalya'da bulunan sahil bantları, park, mesire, ören yerleri vb. piknik alanlarında kişilerin çok yakın mesafede bir arada bulundukları, bu alanlarda sosyal mesafe kurallarına uyulmasının zor olduğu ve bu durumun da Covid-19 salgınının yayılmasını arttırıp halk sağlığı açısından risk oluşturduğu dikkate alınarak, sahil bantları, park, mesire, ören yerleri vb. piknik alanlarında piknik yapılması yasaklandı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde ayrı ayrı, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince 3 bin 150 TL ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi gereğince 392 TL idari para cezası uygulanacak.

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Aynı zamanda kurallara uymayan kişi, TCK'nın Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan 'yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır' hükmü uyarınca adli makamlara bildirilecek. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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