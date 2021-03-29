Antalya'da peyzaj düzenlemelerinde kuraklığa dayanıklı çimler kullanılıyor
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Antalya'da peyzaj düzenlemelerinde kuraklığa dayanıklı çimler kullanılıyor

Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun - Haberler | Güncel
Antalya'da peyzaj düzenlemelerinde kuraklığa dayanıklı çimler kullanılıyor

Antalya'da Büyükşehir Belediyesi tesislerinde üretilen kuraklığa dayanıklı 12 bin 500 çim fidesi, peyzaj düzenlemelerinde kullanılıyor.

Antalya'da Büyükşehir Belediyesi tesislerinde üretilen kuraklığa dayanıklı 12 bin 500 çim fidesi, peyzaj düzenlemelerinde kullanılıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığınca kuraklık tehlikesine karşı ve su kaynaklarını korumak amacıyla kurak iklim çim üretimine ilişkin çalışma başlatıldı.

Hurma Bitki Üretim Tesisleri'nde kurak iklim çim türlerinden olan Zoysia ve Saint Augustine fidelerinin üretimine başlayan ekipler, gübreleme ve ilaçlama maliyetlerini de ortadan kaldırdı.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Yeşil Alanlar Bakım ve Onarım Şube Müdürü Sertaç Gökhan, kurak iklim çim türlerinin uzun ömürlü, sıcağa dayanıklı ve haftada sadece bir kez su istediğini belirtti.

Anaçlıktan elde edilen fideleri belediyenin seralarında çoğaltarak, maliyeti minimum seviye indirdiklerini anlatan Gökhan, şunları kaydetti:

"Kent genelinde yaptığımız peyzaj düzenlemelerinde 12 bin 500 Zoysia ve Saint Augustine çim fidesi kullanıldı. Bu da yaklaşık olarak 8 bin metrekare alanı kapsıyor. Hedefimiz tüm çim alanlarımızı Zoysia ve Saint Augustine çim türlerine dönüştürerek sürdürülebilir yeşil alanlar oluşturmak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun

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