Antalya'da peynir yapma geleneği uzaktan eğitimle anlatıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Antalya'da peynir yapma geleneği uzaktan eğitimle anlatıldı

04.01.2021 16:47 | Son Güncelleme: 04.01.2021 16:50
Antalya'da peynir yapma geleneği uzaktan eğitimle anlatıldı

Antalya Ticaret Borsası (ATB) ile Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinden başlatılan uzaktan eğitim kapsamında 8 bin yılık peynir yapma geleneği katılımcılara anlatıldı.

Antalya Ticaret Borsası (ATB) ile Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinden başlatılan uzaktan eğitim kapsamında 8 bin yılık peynir yapma geleneği katılımcılara anlatıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kovid-19 süreciyle tarımsal eğitimi sürdürebilmek amacıyla başlattığı, İngiltere, Almanya, Singapur, ABD ve Rusya başta olmak üzere birçok ülkeden kişinin katıldığı uzaktan eğitim, "Peynir Atölyesi" programıyla devam ediyor.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Seval Sevgi Kırdar, eğitimde, peynirin 8 bin yıllık bir geçmişinin olduğunu belirtti.

İmparatorluk, seramik, yazıdan, metal aletlerden ve silahlardan önce peynirin olduğunu kaydeden Kırdar, "Arkeolojik kazılarda Polonya topraklarında bulunan peynir süzgeçlerinin 7 bin 500 yılık olduğunu biliyoruz."dedi.

Yunan ve Romalıların sütü peynir haline getirmek için farklı yöntemler kullandığını ifade eden Kırdar, Van'ın otlu peynirinin ise bir hekim tarafından ilaç niyetine hazırlandığını vurguladı.

Dünyada 4 bin Türkiye'de ise 200 çeşit peynir olduğunu dile getiren Kırdar, "Türkiye bir peynir ülkesidir. Kaydı olmamakla birlikte daha fazla peynirimizin olduğunu biliyoruz. Avrupa Birliğinde 248 tescilli peynir bulunuyor, Türkiye'de ise sadece 15 coğrafi işaretli peynir çeşidi var. AB nezdinde tescilli peynirimizin olmaması büyük eksiklik." diye konuştu.

Süt üreticisi Öznur Apaydın Arıkan ise programda peynir ve süt ürünleri yapımının püf noktalarıyla ilgili katılımcılara bilgi verdi.

Ücretsiz çevri içi eğitim 24 Ocak'a kadar devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Hulusi Akar Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Ezgi Mola Seda Sayan Hande Erçel İbrahim Tatlıses
Spor Ryan Babel Ersun Yanal Mesut Bakkal Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Ocak Muğla Beşiktaş Kayserispor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Antalya'da peynir yapma geleneği uzaktan eğitimle anlatıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.1.2021 17:03:27. #1.14#
title