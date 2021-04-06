Antalya'da "pes" dedirten görüntü kamerada... Anahtarı evde unuttu, eve giriş yöntemiyle mahalleliyi dehşete düşürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Antalya'da "pes" dedirten görüntü kamerada... Anahtarı evde unuttu, eve giriş yöntemiyle mahalleliyi dehşete düşürdü

İhlas Haber Ajansı / SUAT METİN - Haberler | Güncel

Antalya'da "pes" dedirten görüntü kamerada.

Antalya'da "pes" dedirten görüntü kamerada... Anahtarı evde unuttu, eve giriş yöntemiyle mahalleliyi dehşete düşürdü

Anahtarı içeride unutan gencin tehlikeli eve giriş yöntemi

ANTALYA - Antalya'da evinin dış kapı anahtarını içeride unutan gencin, evine tehlikeli giriş yöntemi görenlerin yüreklerini ağza getirdi. Alt kattaki komşusunun balkonuna çıkıp ipe tutunan genç adam, 3. kattaki arkadaşlarının ipi çekmesiyle 2. kattaki evinin penceresinden içeriye girdi.

Serik ilçesinde evinin anahtarını içeride unutan bir gencin, ip yardımıyla arkadaşları tarafından çekilerek pencereye ulaştırılması cep telefonu kamerasına yansıdı. Bir apartmanın ikinci katında oturan genç adam, alt kattaki balkona çıktı. Beline bağladığı ipe iyice sarılan genç adam, üçüncü kattaki arkadaşlarının ipi çekmesi sayesinde, açık olan pencereden evine girdi, ardından 'tamam salın beni' diyerek arkadaşlarıyla birlikte gülüştü.

Düşme tehlikesini hiçe sayan genç ve arkadaşları, o anları ise sosyal medyadan yayınladı.

Antalya'da 'pes' dedirten görüntü kamerada... Anahtarı evde unuttu, eve giriş yöntemiyle mahalleliyi dehşete düşürdü
Antalya'da 'pes' dedirten görüntü kamerada... Anahtarı evde unuttu, eve giriş yöntemiyle mahalleliyi dehşete düşürdü
Antalya'da 'pes' dedirten görüntü kamerada... Anahtarı evde unuttu, eve giriş yöntemiyle mahalleliyi dehşete düşürdü
Antalya'da 'pes' dedirten görüntü kamerada... Anahtarı evde unuttu, eve giriş yöntemiyle mahalleliyi dehşete düşürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SUAT METİN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Ziya Selçuk Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Burak Deniz Ajda Pekkan Bahar Candan Demet Özdemir
Spor Cenk Tosun Burak Yılmaz Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Antalya'da "pes" dedirten görüntü kamerada... Anahtarı evde unuttu, eve giriş yöntemiyle mahalleliyi dehşete düşürdü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 14:41:52. #1.15#
title