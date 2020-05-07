Antalya'da personel ordusu sinek ve haşereyle mücadele ediyor

Korona virüs salgını nedeniyle kentin dört bir yanında dezenfeksiyon çalışmasını sürdüren Antalya Büyükşehir Belediyesi, sinek ve haşereye karşı da yoğun bir mücadele yürütüyor.

Korona virüs salgını nedeniyle kentin dört bir yanında dezenfeksiyon çalışmasını sürdüren Antalya Büyükşehir Belediyesi, sinek ve haşereye karşı da yoğun bir mücadele yürütüyor. 19 ilçede, bin 50 personel ve 61 araçla sinek üremesine karşı yaz-kış aralıksız ilaçlama yapılıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, bir yandan kentin dört bir yanında korona virüs önlemleri kapsamında dezenfekte çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan da vatandaşların rahat bir yaz geçirmeleri için sinek ve haşereyle yoğun bir mücadele gerçekleştiriyor. Çevre Sağlığı Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, 19 ilçede başta sivrisinek olmak üzere, karasinek, hamamböceği gibi zararlılara karşı biyolojik, kimyasal ve kültürel mücadele yapıyor.

bin 50 personel, 61 araç ve yaklaşık bin el tipi ekipman ile yürütülen çalışmalar kapsamında yaz kış demeden fosseptikler, bataklıklar, akışı yavaş olan arklar, bodrumlar, asansör boşlukları, sığınaklar, rögarlar periyodik olarak ilaçlanıyor. Bunların yanı sıra denizden de tekneyle falezlerdeki larvaya karşı ilaçlama yapılıyor.

Yıl boyu mücadele

Bahar yağmurları ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle sinek ve haşere popülasyonunda meydana gelebilecek artışa karşı önlemler alan ekipler, üreme ve saklanma noktalarına yönelik etkin mücadele yapıyor. Bu kapsamda gelişi güzel bırakılmış araba lastiklerini de toplanarak, geri dönüşüme gönderiliyor. Taşkınlar nedeniyle oluşan durgun sular kurumlarla işbirliği içinde kurutuluyor.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı ekipleri, vektörel mücadele kapsamında kültürel, fiziksel, biyolojik ve kimyasal olarak uçkun ve larvalara karşı Sağlık Bakanlığı onaylı biyosidal ürünlerle mücadele ediyor. 12 ay boyunca devam eden periyodik ilaçlama çalışmalarının yanı sıra vatandaşlardan gelen şikayetlere anında müdahale ediliyor. Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında ilk günden itibaren başladığı dezenfekte çalışmalarına da aralıksız devam ediyor. 225 personel ve 53 araç ile başlatılan dezenfeksiyon çalışmaları kapsamında bugüne kadar 20 bin 695 noktada dezenfeksiyon çalışması yapıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA