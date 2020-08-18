Antalya'da pazarda korona tedbirlerine uyulmadı; meyve ve sebze çıplak elle seçildi
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Antalya'da pazarda korona tedbirlerine uyulmadı; meyve ve sebze çıplak elle seçildi

ANTALYA'da kurulan pazar yerine, alışveriş için gelen kişiler sosyal mesafe kuralına uymadı.

Antalya'da pazarda korona tedbirlerine uyulmadı; meyve ve sebze çıplak elle seçildi
18.08.2020 17:27 | Son Güncelleme: 18.08.2020 17:57

ANTALYA'da kurulan pazar yerine, alışveriş için gelen kişiler sosyal mesafe kuralına uymadı. Alışveriş yapan kişilerin sebze ve meyveleri çıplak elle seçerek aldığı görüldü.

Yerleşik Rus vatandaşlarının yoğunlukla yaşadığı Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi'nde kurulan semt pazarı girişinde de hiçbir kontrol olmadığı görüldü. Alışveriş için pazara gelen kişiler sosyal mesafe kuralına uymadı. Alışveriş yapan bazı kişiler ile çoğu pazar esnafının da maske takmadığı görüldü. Koronavirüs tedbirleri kapsamında daha önce yasaklanan meyve ve sebzenin çıplak elle seçilmemesi konusuna ise dikkat edilmediği gözlemlendi.Bazı vatandaşlar ise maske takmayan kişilerin aksine tüm önlemleri alarak pazar alışverişini yaptı. Alışveriş yapan Fatma Örgüner, "Tedbirleri yetersiz buluyorum. Belki Antalya'da hava sıcak olduğu için takmıyorlardır. İnsanların tedbir alması bir şey değiştirmiyor, yetkililerin tedbirleri artırması gerekiyor. Pazar içerisinde sosyal mesafeye uyulmuyor. Maske kullanılıyor ama alışverişlerde hiç sağlıklı bir durum yok" dedi. 


Kaynak: DHA

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