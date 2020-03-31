Antalya'da pazarcılara çift ve tek haneli tezgah uygulaması
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Antalya, Güncel

Antalya'da pazarcılara çift ve tek haneli tezgah uygulaması

Taksilerde uygulamaya başlanılan tek ve çift hane uygulamasının ardından Antalya'da pazarcılara yönelik önemli bir tedbir daha getirildi.

31.03.2020 15:02 | Son Güncelleme: 31.03.2020 15:03
Antalya'da pazarcılara çift ve tek haneli tezgah uygulaması

Taksilerde uygulamaya başlanılan tek ve çift hane uygulamasının ardından Antalya'da pazarcılara yönelik önemli bir tedbir daha getirildi. Pazarcılar tezgah numaraları tek ve çift olmak üzere birer hafta arayla satış yapacak.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafın Korona virüsle mücadele kapsamında kararlar alındı. Bu kapsamda Antalya Otogarında otobüs firmalarının gitmediği bazı güzergahlara yoğun talep olduğu tespit edildi. Yolcuların "Seyahat İzin Belgesi" bulunmasına rağmen araç olmadığı için seyahat edememesinden doğan mağduriyeti önlemek amacıyla yolcuların talep ettiği güzergahlara "Araç Güzergah Belgeleri" uygun olmayan, araçlarla yolcu taşıyabilmesine imkan verilmesi sağlandı.

Pazarcılara tezgah numarası uygulaması

Diğer yandan tüm açık ve kapalı pazar yerlerinde kişisel temasın en aza indirilebilmesi amacıyla, Pazarcılar Odasının talebi üzerine bir hafta tezgah ve belge numarası tek rakamla biten esnafların, bir hafta tezgah ve belge numarası çift rakamla biten esnafların tezgah açmaları şeklinde uygulama yapılmasına karar verildi. Gerekli düzenlemelerin ilgili belediyeler ve Pazarcılar Odası tarafından yapılacağı ve kararın belediye zabıta teşkilatları tarafından denetleneceği belirtildi. Ayrıca açık ve kapalı pazar yerlerine ve marketlere 12 yaşından küçük çocukların alınmaması kararı alındı.

Toplu taşımaya ek karar

Toplu taşıma araçlarında yolcu kapasitesinin en fazla yüzde 50'si kadar yolcu alınabileceği uygulamasına ek olarak, sanayi kuruluşları, işletmeler, AVM'ler, oteller gibi toplu personel ve müşteri taşıması yapan iş yerlerinin personel ve müşteri servis araçlarının da alınan bu karara uyması kararlaştırıldı. Yolcuların oturma şeklinin mümkün olduğunca yan yana olanlarda bir koltuk boş, arka sıradakiler öndekinin çaprazı ve aynı sırada olanlarda biri koridor, diğeri cam kenarı gibi, yolcuların birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde olmasına karar verildi.

Adli ve idari para cezası uygulanacak

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararın denetiminin genel kolluk, belediye ulaşım ve zabıta teşkilatları tarafından koordineli bir şekilde yapılacağı ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyeceği belirtildi. Kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde ayrı ayrı olmak üzere, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince 3 bin 150 TL, Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi gereğince 392 TL idari para cezası uygulanacak. Hükme uymayan kişiler, haklarında gerekli adli işlemler takdir ve ifa edilmek üzere adli makamlara bildirilecek. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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