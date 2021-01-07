Antalya'da patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu
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Antalya'da patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

07.01.2021 15:12 | Son Güncelleme: 07.01.2021 15:22
Antalya'da patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

ANTALYA'da patenli 2 gencin şehir içi yolcu otobüsünün arkasına asılıp, yolculuk yaptığı anlar, diğer araçtakiler tarafından görüntülendi.

ANTALYA'da patenli 2 gencin şehir içi yolcu otobüsünün arkasına asılıp, yolculuk yaptığı anlar, diğer araçtakiler tarafından görüntülendi.

Koronavirüs önlemleri kapsamında saat 13.00 ile 16.00 arasında sokağa çıkabilen çocuklar, Antalya'da paten kayarken hayatlarını hiçe saydı. Akdeniz Üniversitesi yakınından geçen çevre yolunun alt kısmında şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüsün arkasına tutunan 2 patenli genç, yaklaşık 2-3 kilometre boyunca bu şekilde yolculuk yaptı. Durakta ve ışıklarda otobüsle birlikte duran, hareket ettiğinde de tehlikeli yolculuklarına devam eden gençler, yoldan geçen vatandaşların uyarılarına aldırış etmedi. Yaşananlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.


Antalya'da patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu
Antalya'da patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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