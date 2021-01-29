Antalya'da patateslerin üzerinde 9 milyon faydalı böcek üretilecek
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Antalya'da patateslerin üzerinde 9 milyon faydalı böcek üretilecek

29.01.2021 16:11 | Son Güncelleme: 29.01.2021 16:15
Antalya'da patateslerin üzerinde 9 milyon faydalı böcek üretilecek

Antalya'da tarımsal üretimde biyolojik mücadele için 27 ton patates üzerinde 9 milyon faydalı böcek üretilecek.

Antalya'da tarımsal üretimde biyolojik mücadele için 27 ton patates üzerinde 9 milyon faydalı böcek üretilecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca, tarımsal üretimde ilaç kullanımına alternatif olan faydalı böcek üretimi için çalışma yapıldı.

Hayata geçirilen proje kapsamında, tesislerde 27 ton patates üzerinde 3 milyon predatör (avcı böcek) ve 6 milyon da parazitoit (faydalı böcek) üretimi gerçekleştirilecek.

Faydalı böceklerle 35 bin dekar alanda 875 bin narenciye ağacı ya da 35 bin dekar alanda 1 milyon 750 bin nar ağacında biyolojik mücadele yapılması planlanıyor.

Turunçgiller ve narda ciddi kayıplara neden olan unlu bit zararlısıyla mücadelede kullanılacak faydalı böceklerin kullanılmasıyla kimyasal ürünlerin kullanımının azaltılması hedefleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

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