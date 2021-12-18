Antalya'da parkta çıkan kavgada ağır yaralanan kişi 2,5 ay sonra öldü - Haberler
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Antalya'da parkta çıkan kavgada ağır yaralanan kişi 2,5 ay sonra öldü

Antalya'da parkta çıkan kavgada ağır yaralanan kişi 2,5 ay sonra öldü
AA / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel

Antalya'da parkta çıkan kavgada başından sopayla yaralanan kişi 2,5 ay sonra yaşamını yitirdi.

MURATPAŞA, ANTALYA (AA) - Antalya'da parkta çıkan kavgada başından sopayla yaralanan kişi 2,5 ay sonra yaşamını yitirdi.

Muratpaşa ilçesindeki bir parkta, Bekir Veziroğlu (41) ile evsiz olduğu öğrenilen kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Kavga sırasında başına sopa darbesi alan Veziroğlu, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Veziroğlu, özel bir hastanede 2,5 ay süren tedavisine rağmen yaşamını yitirdi.

Veziroğlu'nun cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından kardeşi Bahattin Veziroğlu'na teslim edildi.

Cenazenin Adapazarı'nda toprağa verileceği bildirildi.

Şüphelinin, olaydan sonra polis ekiplerince yakalandığı ve çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandığı öğrenildi.

Bekir Veziroğlu'nun mobilya işiyle uğraşan kardeşi Erdoğan Veziroğlu'nun da 5,5 yıl önce cinayete kurban gittiği öğrenildi.

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AA / Sinan Özmüş - Son Dakika Haberleri

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