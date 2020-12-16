Antalya'da parka verilen isim tartışması

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, belediye meclisinde oy çokluğuyla alınan kararla, Ankara Tren Garı önündeki bombalı terör saldırısında hayatını kaybeden Korkmaz Tedik'in isminin bir parka verilmesi tartışma yarattı.

Konyaaltı Belediyesi karşısındaki sahil bandında toplanan bir grup vatandaş, "Korkmaz Tedik" isminin ilçedeki bir parka verilmesine tepki gösterdi.

"Şehit Astsubay Esma Çevik" isminin de başka bir parka verilmesi için imza kampanyası başlatan gruptakiler, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'e de alınan kararın gözden geçirilmesi için çağrıda bulundu.

AK Parti'den imza kampanyasına destek

İmza kampanyası düzenleyen vatandaşlara destek veren AK Parti Konyaaltı İlçe Başkanı Tayfun Bayar, burada yaptığı açıklamada, aralık ayı olağan belediye meclisinde alınan karara AK Parti ve MHP'li üyelerin karşı çıktığını vurguladı.

Meclis toplantısı sırasında AK Partili meclis üyelerinin, Korkmaz'ın cenaze törenine terör örgütü PKK ile bağlantıları nedeniyle yargılanan HDP yöneticilerinin fotoğraf ve videolarını gösterdiğini aktaran Bayar, "Biz, MHP'li meclis üyesi arkadaşlarımızla birlikte 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Tren Garı'nda gerçekleşen patlamada ölen PKK sempatizanı EMEK Partisi GYK Üyesi Korkmaz Tedik'in isminin Konyaaltı'nda bir parka verilmesine karşı çıktık. Bu karara tepki gösterdik." diye konuştu.

Bunun üzerine ilçedeki başka bir parka da "Şehit Astsubay Esma Çevik" isminin verilmesi için çalışma başlattıklarını bildiren Bayar, "Biz de bir imza kampanyası başlattık. Bu kampanyayı başlattık ki, artık vatan hainlerinin hiçbir yerde isimlerinin olmamasını istiyoruz. Bunların davası belli. Bu ülkeyi bölmek, parçalamak. Biz ve bizim gibi dostlarımız, gönüldaşlarımız, vatan sevdalıları olduğu sürece, bu memleketten nemalanamayacaklar." ifadelerini kullandı.

Bayar, alınan kararla, Antalya'da "Korkmaz Tedik" ismi verilen park sayısının ikiye çıktığını, bunun da Antalyalıları rahatsız ettiğini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş