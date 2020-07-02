Antalya'da park halindeki servis otobüsü yandı
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Antalya'da park halindeki servis otobüsü yandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, park halindeyken yanmaya başlayan servis otobüsü itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Antalya'da park halindeki servis otobüsü yandı
02.07.2020 19:51 | Son Güncelleme: 02.07.2020 21:06

Antalya'nın Alanya ilçesinde, park halindeyken yanmaya başlayan servis otobüsü itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Avsallar Mahallesi Okul Caddesi'nde park halindeki 07 C 32642 plakalı bir otele ait servis otobüsünün motor bölümünde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangının ardından araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: AA

Manşet

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