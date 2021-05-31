Antalya'da park halindeki otomobilde yangın maddi hasara neden oldu
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Antalya'da park halindeki otomobilde yangın maddi hasara neden oldu

Antalya'da park halindeki otomobilde yangın maddi hasara neden oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da bir otoparktaki park halindeki otomobilde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Antalya'da bir otoparktaki park halindeki otomobilde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, saat 15.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Sinan Mahallesi'ndeki, Büyükşehir Belediyesi mekanik otoparkta meydana geldi. Bir süredir park halinde bulunan, 35 TE 703 plakalı otomobilden duman çıktığını gören görevli durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye otomobilin sağ ön koltuğundan başlayan yangına camı kırarak müdahale etti. Yangında aracın ön bölümünde maddi hasar meydana geldi. Yangının büyüyüp yandaki araçlara sıçramaması olası bir faciayı önledi. Polis ve itfaiye aracın sahibine ulaşmak için çalışma başlattı. - ANTALYA

Antalya'da park halindeki otomobilde yangın maddi hasara neden oldu
Antalya'da park halindeki otomobilde yangın maddi hasara neden oldu
Antalya'da park halindeki otomobilde yangın maddi hasara neden oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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