Antalya'da Park Halindeki Otomobil Kurşunlandı

Antalya'nın Manavgat ilçesi Side Mahallesi Kemer-Cennetler mevkiinde park halindeki otomobile pompalı tüfekle kurşunlandı.



Olay, Manavgat ilçesi Side Mahallesi Cennetler Mevkiinde bulunan Citrus Garden Sitesi önünde park halindeki C.K'ya ait otomobil gece 03.30 sıralarında kimliği belirsiz kişiler tarafından pompalı tüfekle 1 el ateş edilmek suretiyle kurşunlandı. Otomobilin sağ arka kapı camından giren saçmaların otomobilin tavanına da zarar verdikten sonra sol arka kapı camını kırdığı gözlendi. Olay yerine gelen Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, sitenin güvenlik kameralarının yanı sıra çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyerek olayı gerçekleştiren araca ve şahıslara ulaşmaya çalışıyor. - ANTALYA