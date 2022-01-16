Antalya'da park halinde bulunan araçlara çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya'da park halinde bulunan araçlara çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Antalya'da park halinde bulunan araçlara çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
AA / Tahsin Küçükkaraca - Haberler | Güncel

Antalya'nın Kepez ilçesinde otomobilin park halindeki iki araca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kepez ilçesinde otomobilin park halindeki iki araca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Emre Çomak'ın kullandığı 07 KS 629 plakalı otomobil, Hürriyet Caddesi'nde park halindeki 2 araca çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü Çomak ile aynı araçta bulunan Süleyman Gökpınar ve Batuhan Şahin, sağlık ekiplerince Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bagajdaki yolculuk için 'gırgır şamata' açıklaması

Bagajdaki yolculuk için 'gırgır şamata' açıklaması

 Antalya'da Ocak ayı ortasında deniz keyfi

Antalya'da Ocak ayı ortasında deniz keyfi

 Çığlık sesleri yürek dağladı! Otomobilin kaygan yolda kaza yaptığı anlar kamerada

Çığlık sesleri yürek dağladı! Otomobilin kaygan yolda kaza yaptığı anlar kamerada
AA / Tahsin Küçükkaraca - Son Dakika Haberleri
beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Antalya'nın Kepez ilçesinde otomobilin park halindeki iki araca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

title