Panelvan devrildi: 6 yaralı
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Panelvan devrildi: 6 yaralı

25.09.2020 21:05 | Son Güncelleme: 25.09.2020 21:16

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde panelvanın devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde panelvanın devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

İrfan Güngör (61) idaresindeki 07 AIM 072 plakalı panelvan, Hasdere Mahallesi Pınaralanı mevkisinde devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ile beraberindeki Alime Uysal (61), Yıldız Güngör (33), Günay Güngör (51), Mehtap (31) ile Ali Efe Değirmenci (6) araçtan çıkarıldı.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Panelvan devrildi: 6 yaralı
Panelvan devrildi: 6 yaralı
Panelvan devrildi: 6 yaralı
Panelvan devrildi: 6 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Uğur

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