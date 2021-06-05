Antalya'da 'Pandemi bitmiş' dedirten asker eğlencesi
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Antalya'da 'Pandemi bitmiş' dedirten asker eğlencesi

Antalya'da 'Pandemi bitmiş' dedirten asker eğlencesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da bir grup gencin arkadaşları için düzenledikleri asker eğlencesinde sosyal mesafe unutuldu.

Antalya'da bir grup gencin arkadaşları için düzenledikleri asker eğlencesinde sosyal mesafe unutuldu. Yasak olmasına rağmen eğlence düzenleyen ve konvoyda camdan sarkan gençlerin görüntüsü tepki çekti.

Vaka sayılarında yaşanan düşüşün ardından tüm ülkede 1 Haziran sonrası yeni normalleşme adımları atıldı. Antalya'da uzmanların, maske, sosyal mesafe uyarıları 1 Haziran sonrası kontrollü yeni yaşama geçilmesiyle çabuk unutuldu. Antalya'da bir araya gelen gençler arkadaşları için önce Kepez ilçesinde kenti kuşbakışı gören Varyant'ta eğlence düzenledi. Maske ve sosyal mesafenin unutulduğu asker eğlencesinde birbirlerini omuzlarına alan gençler, müzik eşliğinde oyun havası oynadı. Gençler daha sonra yollarda araçlarıyla konvoy yapıp, otomobil pencerelerinden sarktı.

Cep telefonlarına yansıya gençlerin görüntüleri büyük tepki çekti. - ANTALYA

Antalya'da 'Pandemi bitmiş' dedirten asker eğlencesi
Antalya'da 'Pandemi bitmiş' dedirten asker eğlencesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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