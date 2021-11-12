Antalya'da palmiye ağaçlarından trafoya sıçrayan yangın söndürüldü

MURATPAŞA, ANTALYA (AA) - Antalya'da palmiye ağaçlarından trafoya sıçrayan yangını itfaiye söndürdü.

Muratpaşa ilçesi Elmalı Mahallesi Hasan Subaşı Caddesi'ndeki iki palmiye ağacı henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

Büyüyen alevlerin trafoya sıçraması sonucu patlamalar meydana geldi. Çevre sakinleri, patlamalar nedeniyle korkulu anlar yaşadı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Cadde araç trafiğine kapatıldı, trafodaki elektrik dağıtım şirketi görevlilerince kesildi.

Yangın itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.