Antalya'da özel halk otobüsü, 9 araca çarptı; koruma polisi dahil 5 yaralı (2) - Haberler
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Antalya'da özel halk otobüsü, 9 araca çarptı; koruma polisi dahil 5 yaralı (2)

Antalya'da özel halk otobüsü, 9 araca çarptı; koruma polisi dahil 5 yaralı (2)
Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Haberler | Güncel

'İYİYİM İYİYİM, FREN PATLADI'Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Uncalı- Lara hattında çalışan 07 AU 0452 plakalı halk otobüsündeki kaza anı ve yaşananlar, hem araç kamerasına hem de Büyükşehir Toplu Ulaşım Merkezi İzleme Merkezi'ndeki monitöre saniye saniye yansıdı.

'İYİYİM İYİYİM, FREN PATLADI'

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Uncalı- Lara hattında çalışan 07 AU 0452 plakalı halk otobüsündeki kaza anı ve yaşananlar, hem araç kamerasına hem de Büyükşehir Toplu Ulaşım Merkezi İzleme Merkezi'ndeki monitöre saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde otobüs şoförü Cengiz Akıcı, yolcu aldıktan sonra ilerlerken dubaya çarpıp panikleyince aracın direksiyonunu kaldırıma çeviriyor. Otobüsteki yolcular çığlık atarken, Akıcı'nın ağaçlara, araçlara ve direklere çarpan aracı güçlükle durdurduğu görülüyor.

Otobüsteki bir yolcunun, sürücünün yanına gelip "İyi misin?" diye sorduğu, paniği atlatan Akıcı'nın, "İyiyim iyiyim, fren patladı" yanıtı görüntülere yansıdı.

Kaza anı ve sonrası yaşananlar otobüsün 3 ayrı kamerasınca kaydedildi.


Antalya'da özel halk otobüsü, 9 araca çarptı; koruma polisi dahil 5 yaralı (2)

Antalya'da özel halk otobüsü, 9 araca çarptı; koruma polisi dahil 5 yaralı (2)

Antalya'da özel halk otobüsü, 9 araca çarptı; koruma polisi dahil 5 yaralı (2)

Antalya'da özel halk otobüsü, 9 araca çarptı; koruma polisi dahil 5 yaralı (2)

Antalya'da özel halk otobüsü, 9 araca çarptı; koruma polisi dahil 5 yaralı (2)

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Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Son Dakika Haberleri

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