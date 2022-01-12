Antalya'da özel halk otobüsü, 9 araca çarptı; koruma polisi dahil 5 yaralı (2)

'İYİYİM İYİYİM, FREN PATLADI'

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Uncalı- Lara hattında çalışan 07 AU 0452 plakalı halk otobüsündeki kaza anı ve yaşananlar, hem araç kamerasına hem de Büyükşehir Toplu Ulaşım Merkezi İzleme Merkezi'ndeki monitöre saniye saniye yansıdı.

Kaza anı ve sonrası yaşananlar otobüsün 3 ayrı kamerasınca kaydedildi.