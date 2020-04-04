Antalya'da özel araçların kente giriş yasağının ardından çıkış yasağı da başladı Antalya'da Korona virüs tedbirleri kapsamında valilik tarafınan 01 Nisan tarihinde kente giriş yasağı olarak alınan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamanın ardından bu gece saat 00: 00'dan itibaren 30'u büyükşehir 31 ili kapsayacak şekilde giriş-çıkış olarak genişletilen özel...

Antalya'da Korona virüs tedbirleri kapsamında valilik tarafınan 01 Nisan tarihinde kente giriş yasağı olarak alınan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamanın ardından bu gece saat 00: 00'dan itibaren 30'u büyükşehir 31 ili kapsayacak şekilde giriş-çıkış olarak genişletilen özel araç yasağı kentte son dakika geçişleri, ikna çabaları ve geri dönüşlerine sahne oldu. Yasağa 5 dakikayla takılan ve kente giremeyen bir sürücü jandarma ekiplerini ikna edebilmek için uzun süre uğraşırken, bir aile ise son dakikada kontrol noktasından çıkış yaptı. Yasağa takılan sürücüler jandarma ve polis ekiplerince geri gönderildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafınan açıklanan ve 31 şehirde yeni tip Korona virüs(Kovid-19) tedbirleri kapsamında belirli istisnalar haricinde araç giriş - çıkış yasağı Antalya'da 13 noktada saat 00.00 itibariyle uygulanmaya başlandı.

İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Korona virüs salgınına karşı açıkladığı son kısıtlamalarla ilgili 81 il valiliğine genelde gönderdi. Genelde çerçevesinde Antalya'ya giriş çıkışlar saat 00.00'dan itibaren 15 günlük süreyle durduruldu. Kentin en önemli güzergahı olan kuzey giriş noktası Antalya-Burdur Karayolunun 32'nci, kilometresindeki Selimiye yol kontrol noktasında yasak saatler 00.00 gösterdiği anda uygulanmaya konuldu. Kontrol noktasında görev yapan jandarma ve polis ekipleri saat 00.00 kadar olan sürede, il dışından seyahat izin belgesi ve ikametgah adresi Antalya olan sürücülerin geçişine izin verdi. İl dışından gelen ve Antalya'da ikametgahı olan kişilere de evlerinde iki haftalık tıbbı izolasyon altında kalmaları gereken belge düzenlendi. Yasağın çıktığı sürede yolda olan sürücülerin durumu ise ekipler tarafından değerlendirildi. Özel kıyafetli sağlık ekipleri ve jandarma her geçen sürücünün ateşini ölçtü, nereden gelip nereye gittiğini sordu. Temel ve tıbbi ihtiyaç taşıyan kamyon ve TIR sürücülerinin ateşleri de ölçüldü.

Yabancı plakalı bazı sürücüler saniyelerle kaçırdıkları geçiş hakkının ardından, geri dönmek zorunda kaldı. Yasakla birlikte karayolundan özel araçların geçmediği görüldü.

"Çocuklarımı burada bekleyeceğim"

Bursa'dan Antalya'ya gelen Yusuf Çalışkan, "Bursa'dan geliyorum 6 saattir yoldayım. Yasağı yolda öğrendim 00-10' da geldim malesef alınmadık. Çocuklarımı alacaktım, şimdi onların gelmesini burada bekleyeceğim."dedi.

"Kontrol noktasında beklediler"

Kontrol noktasında bekleyen İbrahim-Döne Kandemir çifti, " Uşak'a gitmek niyetindeyiz. Çocuğumuz rahatsız onu görmek istiyoruz. 00.00'dan sonra yasak olduğu için buraya gelmek istedik. Damadım gelip bizi buradan alacak. Yasaktan önce kontrol noktasını geçmiş bulunduk"dedi.

"Beş dakika ile kaçırdım"

Bursa İnegöl'den, Antalya'da doğum yapacak kızını görmeye gelen Fehmi Özbay, " 500 kilometre yol gelmişim beni buradan geri gönderiyorsunuz. Nasıl olur bu. Yoldaki insanlar nasıl mağdur olur. Kütahya'da bu yasağı duydum, nasıl geri dönebilirdim. İnegöl'den de giriş çıkış yasak. Özel aracımla beni izin belgesi olmadan gönderdiler. Ben buradan gitmem. 7 saatlik yol geliyorum. Saatimde beş dakika geçmiş. Kızım doğum yapacak, buraya gelmişim. Geçici seyahat belgem yok, beş dakika ile yasağa takıldım." diyerek ekipleri ikna etmeye çalıştı ancak başaramadı. - ANTALYA

Kaynak: İHA