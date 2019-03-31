Antalya'da Oylarını Atıp Mangalı Yaktılar

Hasan DEMİRBAŞ-Emrah GÜL ANTALYA-DHA) Antalya'da oy kullanmak için sandık başına gelen seçmenler renkli görüntüler oluşturdu. Oy kullanmak için Döşemealtı ilçesindeki İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gelen Ali ve Zarife İnce çifti, paravanın arkasında oylarını kullandıktan sonra zarfı 1 yaşındaki kızları Safiye Ceylin'e verdi. Babası Ali İnce'nin kucağında 1006 nolu oy sandığına yaklaştırılan minik Ceylin, zarfı sandığa ilk seferde atmakta zorlansa da ikinci denemesinde babasının da desteğiyle başardı. Zarife İnce ise bu sırada selfie çekti. Oylarının hayırlı olması temennisinde bulunan İnce çifti, kızları için de güzel bir hatıra olacağını söyledi.

Pala bıyıklarıyla dikkatleri üzerine çeken bir diğer seçmen Uğur Aktürk de oy kullanmak için İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1006 nolu sandığa geldi. Aktürk, uzun ve yukarı yönde taradığı pala bıyıklarıyla oy kullanmak için gelen diğer seçmenlerin de ilgi odağı oldu. Oyunu sandığa atan Aktürk, hayırlı bir seçim olması, hak edenin kazanması dileğinde bulundu. Yaşlı ve yürüme güçlüğü çeken bazı seçmenler tekerlekli sandalye ile geldikleri okulun giriş kapısından görevlilerin yardımı ile oy kullanacağı sandığa götürüldü.

OYLARINI ATIP MANGALI YAKTILAR

Antalya'da oylarını kullanan vatandaşlar, soluğu sahillerde ve kent merkezine yakın mesire alanlarında aldı. Hava sıcaklığının 18 derece ve parçalı bulutlu olduğu Antalya'da bazı vatandaşlar sahilde oltalarıyla balık avlamayı tercih etti. Sahile yakın piknik alanları da yine vatandaşların tercih yerleri oldu. Sabahın ilk saatlerinde oylarını kullananlar, daha sonra mesire alanlarında mangal yaktı.

Eşi Ali ile mangalı yakan Kadriye Günlü, Oyumuzu kullandık, sonra da ailece pikniğe geldik. Evde sonuç beklemektense burada zaman geçirmeyi tercih ettik. Seçimler ülkeye hayırlı olsun. Akşama kadar buradayız daha sonra merakla televizyonun karşısına geçeceğiz dedi.

Selahattin Yeşilkaya da kendileri adına seçimi kazasız belasız atlattıklarını söyledi. Yeşilkaya, Kentimiz için oyumuzu kullandık, şimdi de kendimize zaman ayırıyoruz diye konuştu. Mangala et hazırlayan Şenay Yeşilkaya da Oyumuzu kullandık, çocuklarla güzel bir gün geçirelim istedik. Sonuçları da merak ediyoruz, heyecanlıyız dedi.

Kaynak: DHA