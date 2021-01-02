Antalya'da, oturduğu dairenin duvarını kumbara yaptı
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Antalya'da, oturduğu dairenin duvarını kumbara yaptı

02.01.2021 14:16 | Son Güncelleme: 02.01.2021 14:20
Antalya'da, oturduğu dairenin duvarını kumbara yaptı

ANTALYA'da kimliği belirsiz bir kişi, oturduğu dairenin duvarına gizli para kumbarası yaptı.

ANTALYA'da kimliği belirsiz bir kişi, oturduğu dairenin duvarına gizli para kumbarası yaptı. Yılbaşı gecesi eline çekiç alıp duvarı kıran kişi, paraları çamaşır sepetine döktü. O anları da sosyal medya hesabından duyurdu.

Turizm kenti Antalya'da yaşayan kimliği belirsiz bir kişi, ilginç bir tasarruf ve para biriktirme yöntemi buldu. Esrarengiz kişi, oturduğu dairenin duvarına gizli bir bölme yaptırıp, madeni ve kağıt para girecek kadar bölüm yaptı. Yılbaşı gecesi eline çekiç alan kişi, oturduğu odanın kartonpiyer duvarını kırdı. Evdeki bir çocuğun "Aa para görüyorum" sözleri kamera kayıtlarına yansıdı. Bu kişi, kırılan duvar içindeki madeni ve kağıt paraları önce çamaşır sepetine, ardından da saymak için yere döktü.O anları cep telefonu kamerasına kaydenen kişi, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Duvarına gizli kasa yapan kişinin kim olduğu kentte merak konusu oldu.


Antalya'da, oturduğu dairenin duvarını kumbara yaptı
Antalya'da, oturduğu dairenin duvarını kumbara yaptı
Antalya'da, oturduğu dairenin duvarını kumbara yaptı
Antalya'da, oturduğu dairenin duvarını kumbara yaptı
Antalya'da, oturduğu dairenin duvarını kumbara yaptı
Antalya'da, oturduğu dairenin duvarını kumbara yaptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent TATOĞULLARI

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