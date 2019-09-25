Antalya'da otomobiller çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı

Antalya'da otomobiller çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı

Antalya'nın Akseki ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

25.09.2019 09:13
Antalya'da otomobiller çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı

Antalya'nın Akseki ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.


Kaza sabah saatlerinde Akseki-Cevizli arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz sürücüleri ve plakaları belirlenemeyen iki otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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