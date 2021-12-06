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Antalya'da otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Antalya'da otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si Suriyeli 3 kişi yaralandı.

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si Suriyeli 3 kişi yaralandı.

Kaza, Antalya-Manavgat D-400 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Suriye uyruklu Hüseyin El Şeyho'nun kullandığı 42 E 2547 plakalı otomobilin, İrfan Özyurt'un kullandığı 06 AULM 55 plakalı otomobile yandan çarpması sonucunda meydana geldi.

Kazada araç sürücülerinden İrfan Özyurt ile diğer araçta yolcu olarak bulunan Suriye uyruklu Fatma El Şeyho ve Adnan Mustafa yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis kaza ile ilgili olarak inceleme başlattı. - ANTALYA

Antalya'da otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

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