Antalya'da otomobille valilik duvarına çarpan kadın gözyaşlarına boğuldu
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Antalya'da otomobille valilik duvarına çarpan kadın gözyaşlarına boğuldu - Haber
Antalya, 3. Sayfa

Antalya'da otomobille valilik duvarına çarpan kadın gözyaşlarına boğuldu

Antalya'da önüne çıkan yayaya çarpmamak için manevra yapınca otomobiliyle valilik bahçe duvarına çarpan kadın sürücü hafif yaralandı.

21.03.2020 12:32 | Son Güncelleme: 21.03.2020 12:37
Antalya'da otomobille valilik duvarına çarpan kadın gözyaşlarına boğuldu

Antalya'da önüne çıkan yayaya çarpmamak için manevra yapınca otomobiliyle valilik bahçe duvarına çarpan kadın sürücü hafif yaralandı. Kazanın ardından gözyaşlarına boğulan kadını eşi ve kızı sakinleştirdi.

Edinilen bilgiye göre, kaza, dün saat 17.30 sırasında Antalya Valiliği önünde meydana geldi. Meral Arsay, 07 AJE 564 plakalı otomobiliyle Hasan Subaşı Caddesinden, Şehit Binbaşı Cengiz Toytunç Caddesine dönüş yaptı. İddiaya göre, önüne çıkan yayaya çarpmamak isteyen Meral Arsay, manevra yapınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaldırımdaki dubalara çarpan Arsay'ın aracı valilik bahçe duvarına çarparak durabildi. Kazayı gören esnaflar hemen 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. Vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan Arsay, büyük şok yaşadı. Gözyaşlarına boğulan kadını vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı. Ön bölümü hurdaya dönen araçtaki gaz bağlantısını itfaiye ekipleri kesti. Oturduğu kaldırımda ağlamaya devam eden Meral Arsay'ı eşi ve kızı sarılarak sakinleştirdi. Hafif yaralanan Arsay, tedavisi için ambulansa alındı. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından otomobil çekici yardımıyla bölgeden çekildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

'Evde kalın' çağrısına uyulmaması üzerine Bakanlık harekete geçti! Bir yasak daha geldi Haber
"Evde kalın" çağrısına uyulmaması üzerine Bakanlık harekete geçti! Bir yasak daha geldi
Rizeli gençten sıra dışı tedbir! Koronavirüs korkusu bunu da yaptırdı Haber
Rizeli gençten sıra dışı tedbir! Koronavirüs korkusu bunu da yaptırdı
Herkes dışarıdan gelecek çekirgelere kilitlenmişken esas tehlike kol geziyor Haber
Herkes dışarıdan gelecek çekirgelere kilitlenmişken esas tehlike kol geziyor
Bir asırlık firma koronavirüs nedeniyle tarihinde ilk kez kapandı Haber
Bir asırlık firma koronavirüs nedeniyle tarihinde ilk kez kapandı
Virüs nedeniyle evden çıkamayan kiracıları için yaptığı alkış topladı Haber
Virüs nedeniyle evden çıkamayan kiracıları için yaptığı alkış topladı
Evimizdeki gizli tehlike! Koronavirüs salgınına davetiye çıkartıyor Haber
Evimizdeki gizli tehlike! Koronavirüs salgınına davetiye çıkartıyor
'Avrupa'dan tek bir yardım gelmedi' diyen Bulgaristan: Bize Türkiye yardım ediyor
"Avrupa'dan tek bir yardım gelmedi" diyen Bulgaristan: Bize Türkiye yardım ediyor
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay, en riskli 5 şehrimizi açıkladı
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay, en riskli 5 şehrimizi açıkladı
Son dakika: Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Vuhan'da ilk kez yeni vaka bildirilmedi
Son dakika: Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Vuhan'da ilk kez yeni vaka bildirilmedi
Eşini iple boğarak öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Beni dövmek istedi
Eşini iple boğarak öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Beni dövmek istedi
Fenerbahçe'nin gündemindeki yeni isim Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu
Fenerbahçe'nin gündemindeki yeni isim Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu
Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor
Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor
İstanbullular 'evde kal' çağrısına uymadı! Belgrad Ormanı'na akın ettiler
İstanbullular 'evde kal' çağrısına uymadı! Belgrad Ormanı'na akın ettiler
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4032'ye yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4032'ye yükseldi
Trabzonspor, Uğurcan Çakır için kapıyı 30 milyon eurodan açacak
Trabzonspor, Uğurcan Çakır için kapıyı 30 milyon eurodan açacak
Christoph Daum: Fenerbahçe bir takım problemlerle karşı karşıya
Christoph Daum: Fenerbahçe bir takım problemlerle karşı karşıya
Türkiye'de yüzde 12'lik kesim koronavirüse karşı hiçbir önlem almıyor
Türkiye'de yüzde 12'lik kesim koronavirüse karşı hiçbir önlem almıyor
Kırıkkale'de bir köy muhtarlığı, koronavirüs sebebiyle köye gelen yabancılara karşı afişli önlem aldı
Kırıkkale'de bir köy muhtarlığı, koronavirüs sebebiyle köye gelen yabancılara karşı afişli önlem aldı
Fenerbahçe, koronavirüs tedbirleri nedeniyle çalışmalarını evde yapacak
Fenerbahçe, koronavirüs tedbirleri nedeniyle çalışmalarını evde yapacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından ünlü firma sadece kolonya üretimine yöneldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından ünlü firma sadece kolonya üretimine yöneldi
Cuma namazı için camiye giden vatandaşlar kapıda asılı yazıyı görünce geri döndü
Cuma namazı için camiye giden vatandaşlar kapıda asılı yazıyı görünce geri döndü
Bank of America, ABD ekonomisinin krize girdiğini resmen ilan etti
Bank of America, ABD ekonomisinin krize girdiğini resmen ilan etti
Bilim insanları koronavirüsün ilk mikroskop görüntülerini çekti
Bilim insanları koronavirüsün ilk mikroskop görüntülerini çekti
Gaziantep Teknik Direktörü Sumudica, jet kiralayıp ülkesine gitti
Gaziantep Teknik Direktörü Sumudica, jet kiralayıp ülkesine gitti
Bayern Münih, Ömer Faruk Beyaz'ı istiyor
Bayern Münih, Ömer Faruk Beyaz'ı istiyor
UEFA'dan kulüplere FFP müjdesi
UEFA'dan kulüplere FFP müjdesi
Korona savaşçısı Koca, salgından bireysel olarak nasıl korunuyor? İşte en önem verdiği nokta
Korona savaşçısı Koca, salgından bireysel olarak nasıl korunuyor? İşte en önem verdiği nokta
Son Dakika: Fenerbahçe Beko'nun bazı oyuncularında koronavirüs belirtileri tespit edildi
Son Dakika: Fenerbahçe Beko'nun bazı oyuncularında koronavirüs belirtileri tespit edildi
Son dakika: İran'da koronavirüs salgınında ölü sayısı bin 556'ya yükseldi
Son dakika: İran'da koronavirüs salgınında ölü sayısı bin 556'ya yükseldi
Memur-Sen, kamu çalışanlarının idari izinli sayılmasını talep etti
Memur-Sen, kamu çalışanlarının idari izinli sayılmasını talep etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Faik Öztrak Mehmet Ersoy Ruhsar Pekcan Fahrettin Altun İçişleri Bakanı
Magazin Ece Erken Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Fahrettin Koca
Spor Tamer Tuna Burak Yılmaz Sergen Yalçın Bülent Korkmaz Fernando Muslera
Daha Fazla Mart Karar Wuhan İtalya
Şu an buradasınız: Antalya'da otomobille valilik duvarına çarpan kadın gözyaşlarına boğuldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2020 14:05:32. #1.14#
title