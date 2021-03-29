Otomobille motosiklet çarpıştı, 2 kişi yaralandı

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Antalya'nın Kaş ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kınık Mahallesi'nde İ.Ö. (22) idaresindeki 43 FU 639 plakalı otomobil ile aynı istikamette seyreden Suriye uyruklu A.H'nin (19) kullandığı 07 MB 2611 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü A.H. ile motosiklette bulunan H.Y. (22) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla Kaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan kaza bir iş yerinin güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde kazanın ardından çevredeki vatandaşların kaza yerine koştukları anlar yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talip Demirci