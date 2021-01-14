Antalya'da otomobille kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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Antalya'da otomobille kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

14.01.2021 17:58 | Son Güncelleme: 14.01.2021 18:02
Antalya'da otomobille kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada, 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada, 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 13.00 sıralarında D400 karayolunda meydana geldi. Alanya'dan Gazipaşa yönüne giden Onur Yıldızlı'nın kullandığı 34 RK 3519 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Fikret Ergün idaresindeki 07 UU 071 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyonet refüjdeki palmiye ağacına çarparak durabildi. Kazada hurdaya dönen kamyonetin sürücüsü Fikret Ergün ile otomobil sürücüsü Onur Yıldızlı yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Fikret Ergün, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Antalya'da otomobille kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Antalya'da otomobille kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Antalya'da otomobille kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yücel BULUT

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