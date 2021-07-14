Antalya'da otomobille itfaiye aracı çarpıştı: 3 yaralı
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Antalya'da otomobille itfaiye aracı çarpıştı: 3 yaralı

Antalya'da otomobille itfaiye aracı çarpıştı: 3 yaralı
Anadolu Ajansı / Talip Demirci - Haberler | Güncel

Antalya'nın Kaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Y.C. (44) idaresindeki 20 BAF 95 plakalı otomobil, Ova Mahallesi'nde, aynı istikamette giden M.K. (47) yönetimindeki Antalya Büyükşehir Belediyesine ait 07 SCN 66 plakalı itfaiye aracıyla çarpıştı.

Kazada, otomobilde bulunan Z.C. (45), S.C. (19) ve A.C. (10) yaralandı.

Ambulanslarla Muğla'nın Fethiye ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırılan yaralılardan Z.C'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talip Demirci

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