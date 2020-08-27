Antalya'da otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı
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Antalya'da otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Antalya'da otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı
27.08.2020 18:35 | Son Güncelleme: 27.08.2020 18:35

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Hamdi Yılmaz'ın (19) kullandığı 07 AHL 95 plakalı otomobil, Sanayi Kavşağı'nda Ramazan Arslan (32) yönetimindeki 15 ND 325 plakalı ticari araçla çarpıştı.

Her iki araç sürücüsünün de yara almadığı kazada, otomobilde bulunan Ayşe Zobu (37) ile hafif ticari araçtaki 73 yaşındaki Esma Arslan (73) ise yaralandı.

Kazanın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Korkuteli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil sürücüsünün, döner kavşakta kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürüldü.

Kaynak: AA

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