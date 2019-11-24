Antalya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
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Antalya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Antalya'nın Serik ilçesinde, otomobille motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

24.11.2019 00:56 | Son Güncelleme: 24.11.2019 00:56
Antalya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

'nın ilçesinde, otomobille motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Belkıs Mahallesi Aspendos Kavşağı'nda, akaryakıt istasyonundaki işine giden 'ın (35) idaresindeki motosiklet ile Mahmut K'nin kullandığı 07 YGS 07 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan ve olay yerine gelen ambulansla Serik Devlet Hastanesine kaldırılan Mesut Yılmaz, kurtarılamadı.

Evli ve 1 çocuk babası olan Yılmaz'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Mahmut K. ise gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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