Antalya'da otomobille ambulans çarpıştı: 6 yaralı
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Antalya'da otomobille ambulans çarpıştı: 6 yaralı

Antalya'da otomobille ambulans çarpıştı: 6 yaralı
Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız - Haberler | Güncel

Antalya'da otomobille ambulansın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Antalya'da otomobille ambulansın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 KF 3622 plakalı otomobil, Liman Mahallesi Boğaçayı Kavşağı'nda, hasta taşıyan 34 HU 3643 plakalı ambulansla çarpıştı.

Yaralanan 6 kişi hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesiyle yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

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