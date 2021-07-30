Antalya'da otomobille ambulans çarpıştı: 6 yaralı
Antalya'da otomobille ambulansın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Antalya'da otomobille ambulansın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 KF 3622 plakalı otomobil, Liman Mahallesi Boğaçayı Kavşağı'nda, hasta taşıyan 34 HU 3643 plakalı ambulansla çarpıştı.
Yaralanan 6 kişi hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesiyle yeniden ulaşıma açıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız