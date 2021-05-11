Antalya'da otomobilin kaldırımda çarptığı kişi öldü
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Antalya'da otomobilin kaldırımda çarptığı kişi öldü

Antalya'da otomobilin kaldırımda çarptığı kişi öldü
Anadolu Ajansı / Orhan Çiçek - Haberler | Güncel

Antalya'nın Kepez ilçesinde, otomobilin çarptığı kaldırımda bekleyen kişi hayatını kaybetti.

Antalya'nın Kepez ilçesinde, otomobilin çarptığı kaldırımda bekleyen kişi hayatını kaybetti.

Sevinç Ç'nin kullandığı 07 ADE 615 plakalı otomobil, Mehmet Atay Caddesi'nde virajı döndüğü sırada kaldırıma çıkarak Abdullah Tezel'e (32) çarptı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, Tezel'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Tezel'in cenazesi incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumunun morguna gönderildi.

Sürücü Sevinç Ç. polis tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Çiçek

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